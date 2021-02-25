ميركل تتوقع إصدار بطاقات التطعيم الأوروبية بحلول الصيف





قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل إنها تتوقع إصدار بطاقات التطعيم الأوروبية بحلول الصيف المقبل.





وفي أعقاب قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي عُقِدَتْ عبر الفيديو، قالت ميركل مساء اليوم الخميس إن "التوجيه السياسي هو أن يتم تحقيق هذا الأمر خلال الشهور المقبلة وقد تحدثت عن ثلاثة شهور".





ومن المنتظر أن تتيح هذه البطاقة إمكانية توفير مزايا للملقحين إذا لزم الأمر، وأكدت ميركل أن "الكل أشاروا اليوم إلى أن هذا الأمر لا يمثل قضية في الوقت الراهن نظرا لتدني مستوى التطعيم بين السكان، لكن لابد من الاستعداد لهذا".









في الوقت نفسه، قالت ميركل إن هذا لا يعني أنه لن يتم السماح مستقبلا بالسفر إلا لمن يحمل بطاقة تطعيم، ولم يتم اتخاذ قرارات سياسية بهذا الشأن على الإطلاق.





يذكر أن دولا مثل اليونان وقبرص وبلغاريا والنمسا تحث على تقديم تسهيلات في السفر بالنسبة للملقحين، وكانت اليونان وقبرص قد أبرمتا اتفاقا مع إسرائيل يقضي بالسماح للملقحين ضد كورونا بالسفر.





كما تقدم بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل بولندا ورومانيا مزايا للملقحين منها السماح بدخول أراضيهما.





ولا يزال التوصل إلى اتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي بعيدا، وكل ما اتفقت عليه دول التكتل الـ27 حتى الان هو إصدار شهادات إثبات تطعيم معترف بها بشكل متبادل، ويجري التفكير في إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل التطعيمات ورمز الاستجابة السريعة (كيو آر) للملقحين، غير أن ألمانيا وفرنسا ودولا أخرى لها تحفظات على ربط وثيقة التطعيمات بمزايا لأسباب من بينها أن من غير الواضح ما إذا كان الشخص الملقح يمكنه نقل الفيروس.