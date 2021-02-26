Advertisements

"نشرة حوادث الفجر".. بيان من النائب العام بشأن مركب وادي مريوط

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

ينظر مجلس الدولة بشكل يومي، العديد من الدعاوي الهامة والتي يختصم فيها الأفراد مع الجهات الإدارية، فيعد مجلس الدولة هو ذراع العدالة الفاصل بين الأفراد والجهات الحكومية، في النزاعات الناشئة بينهم.


أمرت «النيابة العامة» بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس قائد المركب الغارقة (ببحيرة وادي مريوط).

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه في إطار إسراع وتيرة الأعمال الإنشائية الخاصة بالطريق الدائري الأوسطي من حيث وضع الطرق الأسفلتية وتركيب بلدورات الطريق والجزيرة الوسطى والبلاطات الخرسانية الخاصة بمنازل ومطالع الطريق تحديدا في المنطقة الواقعة نطاق مركز ومدينه البدرشين بطول ما يقرب من 8 كيلو متر وتسهيلا علي الشركة المنفذة للإسراع من وتيرة الأعمال وبالتنسيق مع محافظة الجيزة، فإنه سيتم إجراء غلق كلي للطريق الدائري الأوسطي نطاق مدينه 6 اكتوبر في الاتجاه القادم من مدينه 6 اكتوبر اتجاه مناطق البدرشين والقاهرة والعين السخنة فقط تحديدا بمحيط المنطقه الكائنة اعلى تقاطع طريق الفيوم مع الطريق الدائري الأوسطي وذلك لمده 25 يوم ابتداء من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 26 فبراير ٢٠٢١ وحتى يوم الاثنين الموافق 22 مارس.

بدا مجلس الدولة اليوم الخميس، في تلقي طلبات التعيينات المعلنه من رئاسة مجلس الدولة، ولأول مرة يتم تقديم الطلبات بالنظام الرقمي لتلقي طلبات التعيين، وهي الطريقة الحديثة التي تستخدم بالكامل لأول مرة للتعيين بالوظائف القضائيه بمجلس الدولة.

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات وفاة عجوز، إثر وقوع مشاجرة بينه وبين نجل شقيقته بمنطقة العجوزة، وسط المحافظة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث بوابة الفجر الفجر الضرائب

أخبار تهمك

صراع إيطالي إسباني لضم نجم ليفربول

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نقل الفنان يوسف شعبان للعناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

منذ 40 دقيقة

مصادر: وزير السياحة والآثار يطيح بعدد كبير من القيادات قبل النقل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن المركب الغارقة بوادي مريوط (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أستاذ مناعة وفيروسات يزف بشرى سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 5 دقيقة

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 10 ساعات

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإعلان عن موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 16 دقيقة

لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ نصف ساعة

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

نكشف سر إصابة نجل عضو مجلس النواب بالبدرشين

محافظ الجيزة: أملاك الدولة خط أحمر

بينهم دائرة "الإزالات".. تعرف على اختصاصات بعض دوائر محكمة القضاء الإداري

"لعنة الميراث".. وفاة عجوز بعد مشاجرة مع نجل شقيقته بالجيزة

"لعنة الميراث".. التحقيقات تكشف ملابسات وفاة عجوز بعد مشاجرة مع نجل شقيقته بالجيزة

بالتفاصيل... شروط مجلس الدولة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد لدفعة 2020

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

06:58 م

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

08:47 م

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن المركب الغارقة بوادي مريوط (التفاصيل الكاملة)

10:27 م

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

12:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»