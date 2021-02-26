"نشرة حوادث الفجر".. بيان من النائب العام بشأن مركب وادي مريوط

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





ينظر مجلس الدولة بشكل يومي، العديد من الدعاوي الهامة والتي يختصم فيها الأفراد مع الجهات الإدارية، فيعد مجلس الدولة هو ذراع العدالة الفاصل بين الأفراد والجهات الحكومية، في النزاعات الناشئة بينهم.









أمرت «النيابة العامة» بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس قائد المركب الغارقة (ببحيرة وادي مريوط).





أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه في إطار إسراع وتيرة الأعمال الإنشائية الخاصة بالطريق الدائري الأوسطي من حيث وضع الطرق الأسفلتية وتركيب بلدورات الطريق والجزيرة الوسطى والبلاطات الخرسانية الخاصة بمنازل ومطالع الطريق تحديدا في المنطقة الواقعة نطاق مركز ومدينه البدرشين بطول ما يقرب من 8 كيلو متر وتسهيلا علي الشركة المنفذة للإسراع من وتيرة الأعمال وبالتنسيق مع محافظة الجيزة، فإنه سيتم إجراء غلق كلي للطريق الدائري الأوسطي نطاق مدينه 6 اكتوبر في الاتجاه القادم من مدينه 6 اكتوبر اتجاه مناطق البدرشين والقاهرة والعين السخنة فقط تحديدا بمحيط المنطقه الكائنة اعلى تقاطع طريق الفيوم مع الطريق الدائري الأوسطي وذلك لمده 25 يوم ابتداء من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 26 فبراير ٢٠٢١ وحتى يوم الاثنين الموافق 22 مارس.





بدا مجلس الدولة اليوم الخميس، في تلقي طلبات التعيينات المعلنه من رئاسة مجلس الدولة، ولأول مرة يتم تقديم الطلبات بالنظام الرقمي لتلقي طلبات التعيين، وهي الطريقة الحديثة التي تستخدم بالكامل لأول مرة للتعيين بالوظائف القضائيه بمجلس الدولة.



