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مصادر كنسية: مدارس الأحد ستعود بعد عيد القيامة المجيد

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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قالت مصادر كنسية مُطلعة إنه من المرجح أن تعود مدارس التربية الكنسية الشهيرة بـ"مدارس الأحد"، بشكل طبيعي عقب انتهاء عيد القيامة المجيد.

السبب في ذلك 
وأشارات المصادر، إلى أن السبب في ذلك هو أنه وفقًا لتقارير وزارة الصحة المصرية المبدئية فهناك، ذورة لموجات فيروس كورونا المستجد، خلال شهري أبريل ومايو المٌقبلين، وهما ما سيتزامنا مع حلول النصف الثاني، من الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، إضافة إلى أسبوع الألام، وعيد القيامة المجيد الذي يحل في 2 مايو المُقبل.

الوضع الحالي
وكان مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المعروف بالمجمع المقدس، قد استعاض في بيانه الأحدث، حول تداعيات فيروس كورونا المستجد، عن لقاءات مدارس التربية الكنسية، المعروفة بمدارس الأحد، بقداس للفئات والمراحل العُمرية، يُلقي فقرة العظة بها مُدرسي المرحلة، عوضًا عن درس مدارس الأحد.

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