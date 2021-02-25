عاجل.. الإعلان عن موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

أعلنت قناة النادي الأهلي، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نادي نهضة بركان المغربي، ضمن منافسات كأس السوبر الإفريقي.





وأكدت قناة النادي، أن الاتحاد الإفريقي قرر خوض المباراة بين الفريقين، يوم 28 مايو المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.





ويخوض النادي الأهلي المباراة، بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالنسخة الأخيرة على حساب الزمالك غريمه التقليدي، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف في نوفمبر الماضي.





ويشارك نهضة بركان المغربي، بصفته حامل لقب كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" النسخة الماضية، بعدها فاز على بيراميدز سبورت، بهدف دون رد بالمباراة النهائية.



