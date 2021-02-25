صابر عرب عن الدولة العثمانية: فرضوا ضريبة على الصبيان وانتزعوا الأطفال من عائلاتهم

قال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، إن الدول التي كانت تدخل تحت سيطرة الدولة العثمانية كانت دول ضعيفة، خاصة أن الدولة العثمانية قامت بفرض ضريبة على الصبيان وانتزاع الاطفال من عائلاتهم.



وأضاف الدكتور محمد صابر عرب، في الجزء الثاني من لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن الخليفة العثماني كان له كل الحقوق وليس عليه أي واجبات، ولا أحد يستطيع أن يقترب منه أو يمنعه عن شيء يريد فعله.



وتابع: نحن في زمن مختلف زمن الحريات والمجتمع المدني، حيث الناس تفكر تفكير حر خارج الصندوق، وكيف نخرج من هذا الواقع للمستقبل، ولا نريد لأحد أن يعود بنا إلى الثقافة العبء أي ما يعرف بالتراث الذي يجعلنا نعيش في القرن الأول ونحن الآن في القرن الـ 21، حيث أن التعليم والعلم أصبح مختلف.



وأردف: لابد أن نعيد قراءة التراث ونستخرج منه ما يناسب واقغنا، منوها بأن كثير من الجماعات الإسلامية يرون أن التراث يحافظ على تلابيب الشرع الإسلامي.

