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بعد جراحة خطيرة.. مظاهرة حب في شيري عادل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:18 م
شيري عادل
شيري عادل
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تصدرت النجمة شيري عال تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الخميس، عقب خضوعها يوم أمس الأربعاء إلى عملية جراحية دقيقة.

شيري عادل تتعرض لوعكة صحية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من صور الجميلة شيري عادل داعين لها بالسلامة والشفاء العاجل، من أجل العودة لفنها ولجمهورها.

مظاهرة في حب شيري عادل

ولاقت شيري عادل حالة من الود ومظاهرة حب من جمهورها المختلف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يرفع من معنوياتها، عقب إجراء الجراحة الدقيقة.

حالة شيري عادل الصحية

وتعرضت شيري عادل لوعكة صحية، استدعت نقلها إلى المستشفى حيث قرر الأطباء إجراء عملية جراحية دقيقة لها، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن الحالة الصحية.

نقل شيري عادل للمستشفى

ونقلت شيري عادل يوم أمس الأربعاء إلى أحد مستشفيات القاهرة الكبيرة، حيث خضعت لإجراء عملية دقيقة، لم تفصح النجمة عن أية تفاصيل بشأنها.

أعمال شيري عادل الدرامية

وقدمت شيري عادل العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، والتسي كان آخرها "أمر شخصي"، والتي تعد واحدة من حكايات مسلسل " إلا أنا"، والتي لاقت إعجاب الجماهير.

السينما في حياة شيري عادل

وفيما يتعلق بالسينما، شاركت شيري عادل في فيلم "فين قلبي" والذي شاركها فيه الفنان مصطفى قمر وكان في عام 2017، وشاركت به يسرا اللوزي وشيرين وإدوارد.

إطلالات مميزة للنجمة شيري عادل

دعواتكم ل "شيري عادل" تخضع الآن لجراحة دقيقة سيدتي


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