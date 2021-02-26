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تعرف على قيمة تلف الأرصفة وتثبيت مواسير في شوارع حي عين شمس

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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وجه اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي عين شمس، الإدارات المعنية بالإشغالات، بشن حملات مسائية للقضاء على جميع الإشغالات التي تعوق الشارع.

وأكد مصدر مسؤول بالحي في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أنه سوف يتم توقيع غرامة فورية على من يعيق حركة المارة من خلال تثبيت مواسير حديدية على الأرصفة والأسفلت.

وقال المصدر، إن قيمة الغرامة 200 جنيه لكل متر أو حديدة أتلاف أرصفة، فيما تتخطى 1000 جنيه لإتلاف الأسفلت، بالإضافة إلى غرامة الإشغال المتكرر.

وأكد أن اللواء ماهر كامل هاشم رئيس الحي، شدد على بدء تفعيل مجالس أمناء الشوارع والشياخات لكي يعملوا جنبًا إلى جنب مع سلطات الحي التنفيذية ونواب الدائرة.

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