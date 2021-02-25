نصب على 14 مواطنًا.. السجن عامين لصاحب شركة استثمار بالمنيا

قضت اليوم الخميس محكمة جنح مستأنف المنيا بحبس صاحب شركة استثمار عقارى نصب على 14 مواطنا بالسجن لمدة عامين في القضية رقم 754 لسنه 2018 مستأنف جنوب المنيا.



وقال الدكتور أحمد الصاوى عضو هيئة الدفاع عن المجنى عليهم ان المحكمة قضت بمعاقبة المتهم محمد إبراهيم سيد 31 سنه صاحب شركة دويدار بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ في قضية نصب واحتيال على المواطنين بمدينة المنيا الجديدة عام 2018 حيث قام بجمع مبالغ مالية وصلت إلى 7 ملايين من الجنيهات بواقع 35 ألف جنيه مقدم شراء وحدة سكنية في مساكن بمدينة المنيا الجديدة عام 2018.



وبعد عدة أشهر فوجئ الضحايا وعددهم 14 مواطنا وآخرين باختفاء صاحب شركة دويدار للاستثمار العقارى واكتشف الضحايا انه لا توجد وحدات سكنية للبيع وقدرت المبالغ التى تم جمعها من الأهالى بحوالى 7 ملايين جنيه.



وأشار إسلام الأحمداوى وأحمد عبد السميع عضوا هيئة الدفاع عن الضحايا أن محكمة جنح بندر المنيا قضت العام الماضى بحبس المتهم محمد ابراهيم سيد بالسجن لمدة 5 سنوات مع رد المبالغ لأصحابها إلا أن محامى المتهم قدم استئنافا على الحكم وقضت المحكمة اليوم الخميس بحبس المتهم حكما نهائيا بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ مع رد كافة المبالغ لأصحابها.



كانت مديرية أمن المنيا قد تلقت عدة بلاغات من 14 مواطنا من أبناء محافظة المنيا ضد صاحب شركة دويدار للاستثمار العقارى بجمع أموال منهم على سبيل شراء وحدات سكنية تقدر سعر الوحدة بحوالى 160 ألف جنيه مع دفع مقدم 35 ألف جنيه على سبيل الحجز ومنحهم عقود وهمية ليست موجودة على أرض الواقع.



وأحال المحامى العام لنيابات جنوب في عام 2017 المتهم ووجهت له النيابة العامة عدة تهم منها جمع أموال بدون ترخيص والاحتيال على المواطنين بدون وجه حق.

