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مرشح لرئاسة برشلونة يفاضل بين هالاند ومبابي

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك الكثير من المقارنات بين النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الوقت الحالي, حيث باتت أكثر شيء يتصدر عالم كرة القدم.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن فيكتور فونت أحد المُرشحين الثلاثة لرئاسة برشلونة الإسباني أعرب عن رأيه في هذا الإتجاه وعن النجم الذي يجب أن يتعاقد معه النادي الكتالوني من وجهة نظره.

وبشأن هذا الموضوع, قال فونت في تصريحات لوسائل الإعلام:" هما لاعبان مختلفان لكنني من الناحية الكروية أفضل هالاند لأنه اللاعب الذي نحتاجه للفريق كلاعب يناسب البارسا حالياً في مركز المهاجم الصريح."

وعن بباو توريس نجم دفاع فياريال والمنتخب الإسباني، اختتم فونت تصريحاته قائلا: "إنه لاعب رائع، تشافي يعشق هذا اللاعب وكذلك سانتي كازورلا."

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هالاند مبابي برشلونة

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