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عبر زوم.. اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط اجتماعًا، صباح اليوم، عبر تطبيق زوم على شبكة الإنترنت.
 
مثلَّ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صاحبا النيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية والأنبا توماس أسقف القوصية ومير والأستاذ جرجس صالح الأمين العام الفخرى للمجلس.

وقدم الأمين العام الدكتور ميشيل عبس تقريرًا تفصيليًّا عن الأنشطة والاجتماعات ممثلًا للمجلس وذلك خلال الفترة من سبتمبر ٢٠٢٠ وحتى فبراير ٢٠٢١. كما عرض رؤيته المستقبلية لأنشطة المجلس. ولاقي التقرير ثناء الأعضاء المشاركين في الاجتماع.

وتم خلال الاجتماع انتخاب أمين عام مشارك عن العائلة الكاثوليكية وهو الاب الدكتور نيقولاس بستروس عميد معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت بحريصا، لبنان.

واتفق في نهاية الاجتماع على أن يقام الاجتماع التالي في مايو المقبل عبر "زوم" أيضًا.

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