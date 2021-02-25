جامعة حائل تنظم لقاءات أسبوعية بعنوان "المرأة أولاً"

تنظم جامعة حائل ممثلة بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات سلسلة من اللقاءات الأسبوعية بعنوان: "المرأة أولاً"، التي تهدف إلى الإسهام في تنمية قدرات المرأة، وتزويدها بالمعارف والرؤى والخبرات.

وأوضحت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة بدرية الخناني أن هذه اللقاءات جاءت استشعارًا من الجامعة بأهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه المرأة في خدمة وطنها، ودفع مسيرته التنموية إلى الأمام، وتمكينها ضمن أبعاد اجتماعية ونفسية واقتصادية على مستويات مختلفة "فردية وجماعية ومجتمعية" ، مشيرة إلى أن من ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 رفع نسب مشاركة المرأة في سوق العمل، وريادة الأعمال، وتنمية مواهبها، واستثمار طاقاتها، وتمكينها للحصول على الفرص المناسبة للإسهام في نهضة المجتمع.