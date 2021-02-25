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الزمالك مهدد بفقدان نجم الفريق أمام وادي دجلة

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قام محمود عبدالرازق “شيكابالا” صانع ألعاب الزمالك وقائد الفريق، بإجراء فحص طبي قبل مران الفريق غدا الجمعة من أجل تحديد حجم الإصابة التي عانى منها بكدمة في الركبة وخروجه عن قائمة مباراة الزمالك أمام تونجيت السنغالي.


واستقر الجهاز الطبي على تحديد البرنامج التأهيلي للاعب بناء على نتيجة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها تحت إشراف الجهاز الطبي وتحديد موقفه من مباراة الزمالك المقبلة أمام وادي دجلة المقرر يوم الإثنين المقبل.


وخرج شيكابالا من قائمة مباراة تونجيت بسبب إصابة الركبة التي أجبرته على عدم التواجد بعدما كان ضمن بعثة الفريق المسافرة للسنغال وتواجد مع اللاعبين في دكار

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