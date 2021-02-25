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الاتحاد الأوروبي: يجب استعجال المسار الدبلوماسي مع إيران.. والوقت ليس لصالحنا

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
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دعا المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إلى استعجال المسار الدبلوماسي مع إيران بشأن الاتفاق النووي، مؤكدًا أن الوقت ليس في صالحنا.

وقال ستانو في حديثه مع فضائية العربية اليوم الخميس: "الوقت الآن هو للدبلوماسية ولحل المشاكل مع إيران عبر المفاوضات"، مضيفًا: "الوقت ليس لصالحنا، ويجب استعجال المسار الدبلوماسي مع إيران".

وأضاف: "أولويتنا هي أن تمتنع إيران عن أي خطوات أحادية إضافية تقوض الاتفاق"، موضحًا أن "المنطقة بحاجة إلى استقرار ولا بد من جهد شامل لإرسائه".

واتهم المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي طهران بـ"تقييد قدرة الوكالة الدولة للطاقة الذرية على مراقبة أنشطتها النووية"، مُبيدًا "قلقه الشديد من تعليق إيران التزامها بالبروتوكول الإضافي".

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