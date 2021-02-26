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عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك، من تدعيم صفوف الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وحسم أولى صفقات الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

واستطاع الفارس الأبيض، في الحصول على توقيع رغبات من عبدالله البكري مدافع فريق بيراميدز سبورت، برغبته في اللعب للفريق بداية من الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يخاطب الزمالك نظيره بيراميدز، للحصول على خدمات اللاعب، خاصةً بعد خروجه عن الحسابات والمشاركات في المباريات.

وكان نادي بيراميدز، أعلن عن إيقاف عبدالله البكري عن المباريات وتحويله إلى التحقيق مؤخرًا، بعدما وجه اتهامات لمجلس إدارة ناديه وجهازه الفني.

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