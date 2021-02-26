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مانشستر سيتي يخطط لخطف نجمي بروسيا دورتموند

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط للتعاقد مع نجمين من صفوف بروسيا دورتموند الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد موقع 90 دقيقة البريطاني أن مانشستر سيتي يجهز للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند ونجم خط الوسط جيوفاني رينا نجمي بروسيا دورتموند.

وأوضح الموقع البريطاني أن مانشستر سيتي يخصص 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع هالاند البالغ من العمر 20 عاماً ومع ريينا البالغ من العمر 18 عاماً.

وأفاد الموقع البريطاني بأن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد مع هالاند في الصيف المقبل في حين يقدم ريينا مستويات مثيرة للإعجاب جعله يجذب إهتمام العديد من الأندية.

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