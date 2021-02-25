أسعار النفط تسجل أعلى مستوي في 21 بنهاية التعاملات

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى في 21 شهراً في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الإمدادات، وآمال انتعاش الطلب على الخام.









وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس عن تراجع قوي لإنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر مليون برميل يومياً، بفعل موجة الصقيع التي ضربت ولاية "تكساس".





كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن إمدادات الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم قد تتقلص أيضا حيث انخفضت مدخلات مصافي النفط الخام إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2008.





وينتظر المستثمرون اجتماع تحالف "أوبك+" يوم 4 مارس المقبل، لمناقشة سياسة الإنتاج.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنحو 0.5 بالمائة إلى 63.53 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 1 مايو/لعام 2019.





في حين انخفض سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم أبريل بنسبة 0.2 بالمائة إلى 66.88 دولار للبرميل.