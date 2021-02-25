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بعد الإمدادات المصرية للبنان.. خبير عسكري: "الأخ لا ينتظر طلب المساعدة"

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:43 م
محمد زكي الألفي
محمد زكي الألفي
أمنية فوزي
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قال اللواء محمد زكي الألفي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، تعليقا على المساعدات الطبية التي قامت مصر بإرساله لـ لبنان، قائلًا: "لبنان يوجه صعوبات وأوقات عصيبة وظروف استثنائية ويستوجب تكاتف الدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة".

وأضاف "الألفي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن القوات المسلحة والحكومة المصرية تقدم يد العون والتكاتف مع الشعب اللبناني، لافتًا إلى أن الإمدادات الطبية للبنان بدأت منذ أغسطس 2020 ومستمرة حتى الآن.

وتابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: "الأخ أو الشقق لا ينتظر طلب المساعدة، ولكن يجب على الأشقاء أن يبادروا بتقديم يد العون، وهذا أقل شيء يمكن أن نقدمه لأشقائنا".

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