عاجل.. نقل الفنان يوسف شعبان للعناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية





تصدر النجم الكبير يوسف شعبان تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب الكشف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





تفاصيل حالة يوسف شعبان





ونفت مصادر مقربة من يوسف شعبان الأنباء التي تم تداولها بشأن وفاته، لتخرج نقابة المهن التمثيلية وتضوح أن حالته الصحية لاتزال مسقرة ويخضع للعلاج.





إصابة يوسف شعبان بكورونا





ونقل يوسف شعبان إلى أحد المستشفيات عقب اشتداد أعراض فيروس كورونا عليه، ما لزم وضعه تحت المتابعة الفائقة، لمعرفة تفاصيل حالته.





نقل يوسف شعبان للعناية المركزة





من جانبها، كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، المسئولة عن الملف الصحي عن تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان منذ لحظات.





تدهور حالة يوسف شعبان





ونقل يوسف شعبان بعد تدهور حالته الصحية إلى إحدى غرف العناية المركزة، بعدما تطورت حالته الصحية، ما استدعى وضعه على اجهزة التنفس الاصطناعي.





تطورات حالة يوسف شعبان





وأشارت المسئولة عن ملف الصحة بنقابة المهن التمثيلية، إلى أنها تتابع حالة يوسف شعبان الصحية وتتواصل حاليا مع الأطباء فى المستشفى، لمتابعة حالته الصحية.





الدعاء للنجم يوسف شعبان





ودعت النجمة نهال عنبر كافة الجماهير المحبة للنجم يوسف شعبان بالدعاء له، من أجل المرور من هذه الزمة الصحية، والعودة سالماً والشفاء التام.



