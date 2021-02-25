Advertisements

عاجل.. نقل الفنان يوسف شعبان للعناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:53 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
Advertisements

تصدر النجم الكبير يوسف شعبان تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب الكشف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

تفاصيل حالة يوسف شعبان

ونفت مصادر مقربة من يوسف شعبان الأنباء التي تم تداولها بشأن وفاته، لتخرج نقابة المهن التمثيلية وتضوح أن حالته الصحية لاتزال مسقرة ويخضع للعلاج.

إصابة يوسف شعبان بكورونا

ونقل يوسف شعبان إلى أحد المستشفيات عقب اشتداد أعراض فيروس كورونا عليه، ما لزم وضعه تحت المتابعة الفائقة، لمعرفة تفاصيل حالته.

نقل يوسف شعبان للعناية المركزة

من جانبها، كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، المسئولة عن الملف الصحي عن تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان منذ لحظات.

تدهور حالة يوسف شعبان

ونقل يوسف شعبان بعد تدهور حالته الصحية إلى إحدى غرف العناية المركزة، بعدما تطورت حالته الصحية، ما استدعى وضعه على اجهزة التنفس الاصطناعي.

تطورات حالة يوسف شعبان

وأشارت المسئولة عن ملف الصحة بنقابة المهن التمثيلية، إلى أنها تتابع حالة يوسف شعبان الصحية وتتواصل حاليا مع الأطباء فى المستشفى، لمتابعة حالته الصحية.

الدعاء للنجم يوسف شعبان

ودعت النجمة نهال عنبر كافة الجماهير المحبة للنجم يوسف شعبان بالدعاء له، من أجل المرور من هذه الزمة الصحية، والعودة سالماً والشفاء التام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوسف يوز بالمسابقة حالة يوسف شعبان الصحية الفنان يوسف شعبان

أخبار تهمك

لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن المركب الغارقة بوادي مريوط (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 12 ساعة

مصادر: وزير السياحة والآثار يطيح بعدد كبير من القيادات قبل النقل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ نصف ساعة

عاجل.. نقل الفنان يوسف شعبان للعناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

منذ 37 دقيقة

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 10 ساعات

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإعلان عن موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 13 دقيقة

صراع إيطالي إسباني لضم نجم ليفربول

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أستاذ مناعة وفيروسات يزف بشرى سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

نهال عنبر تطمأن جمهور يوسف شعبان على حالته الصحية

تدهور الحالة الصحية للفنان محمد نجم

سامي مغاوري يكشف تطورا جديدا في الحالة الصحية لـ مصطفى حشيش

بعد شائعة وفاته.. هذه آخر تطورات الحالة الصحية للفنان حسن حسني

"التهاب رئوي".. تفاصيل الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

06:58 م

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

08:47 م

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن المركب الغارقة بوادي مريوط (التفاصيل الكاملة)

10:27 م

عاجل.. نقل الفنان يوسف شعبان للعناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

11:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»