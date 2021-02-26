Advertisements

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-2-2021.. المعدن الأصفر يخسر 5 جنيهات

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:13 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
Advertisements
أستكملت أسعار الذهب في مصر التهاوي في بداية تعاملات اليوم الجمعة، ليخسر جرام الذهب نحو 5 جنيهات.

 

وجاءت اسعار الذهب  في مصر بعد تلك التراجعات كالأتي :

وصل سعر جرام الذهب عيار 21  إلى 782 جنيه للجرام،  وسجل سعر عيار 18 نحو 670.25 جنيه للجرام، وبلغ عيار 24 نحو 893.75 جنيه لجرام ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6256 جنيه.


أسعار الذهب عالميًا:

هوت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مع استمرار صعود عوائد السندات، وبعد بيانات اقتصادية.

واستمر ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوى منذ فبراير/شباط 2020 في التقليل من جاذبية المعدن الأصفر.

وفشل المعدن النفيس في الاستفادة من تراجع الدولار والأسهم الأمريكية خلال التعاملات.

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، فيما نما الاقتصاد الأمريكي بنحو 4.1 بالمائة خلال الربع الرابع من 2020.

وفي بيانات أخرى، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر المنصرم.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 1.3 بالمائة، أو ما يعادل 22.50 دولار، ليصل إلى مستوى 1775.40 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.5 بالمائة، ما يوازي 27.90 دولار، ليسجل مستوى 1777.16 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 90.16.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر المعدن النفيس الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. نقل الفنان يوسف شعبان للعناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

منذ 39 دقيقة

لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 6 ساعات

مصادر: وزير السياحة والآثار يطيح بعدد كبير من القيادات قبل النقل

منذ أقل من نصف ساعة

أستاذ مناعة وفيروسات يزف بشرى سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن المركب الغارقة بوادي مريوط (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين

عاجل.. الإعلان عن موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21

منذ حوالي 12 ساعة

صراع إيطالي إسباني لضم نجم ليفربول

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ نصف ساعة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-2-2020.. وقفزة بسعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الخميس 2-7-2020.. المعدن الأصفر يستعد لسلسلة تراجعات جديدة

أسعار الذهب اليوم الخميس 31-12-2020.. ارتفاع بسعر المعدن الأصفر في أخر تعاملات السنة

أسعار الذهب اليوم الخميس 14-1-2021.. المعدن الأصفر يستعيد مكاسبه

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-1-2021.. تراجع طفيف بسعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم السبت 16-1-2021.. المعدن الأصفر يخسر 10 جنيهات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

06:58 م

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

08:47 م

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن المركب الغارقة بوادي مريوط (التفاصيل الكاملة)

10:27 م

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

12:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»