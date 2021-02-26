أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-2-2021.. المعدن الأصفر يخسر 5 جنيهات

أستكملت أسعار الذهب في مصر التهاوي في بداية تعاملات اليوم الجمعة، ليخسر جرام الذهب نحو 5 جنيهات.

وجاءت اسعار الذهب في مصر بعد تلك التراجعات كالأتي :

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 782 جنيه للجرام، وسجل سعر عيار 18 نحو 670.25 جنيه للجرام، وبلغ عيار 24 نحو 893.75 جنيه لجرام ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6256 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا:

هوت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مع استمرار صعود عوائد السندات، وبعد بيانات اقتصادية.





واستمر ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوى منذ فبراير/شباط 2020 في التقليل من جاذبية المعدن الأصفر.





وفشل المعدن النفيس في الاستفادة من تراجع الدولار والأسهم الأمريكية خلال التعاملات.





وفي بيانات اقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، فيما نما الاقتصاد الأمريكي بنحو 4.1 بالمائة خلال الربع الرابع من 2020.





وفي بيانات أخرى، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر المنصرم.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 1.3 بالمائة، أو ما يعادل 22.50 دولار، ليصل إلى مستوى 1775.40 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.5 بالمائة، ما يوازي 27.90 دولار، ليسجل مستوى 1777.16 دولار للأوقية.



