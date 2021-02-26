مصادر: وزير السياحة والآثار يطيح بعدد كبير من القيادات قبل النقل

علمت بوابة الفجر الإلكترونية من مصادر لها داخل وزارة السياحة والآثار، بأن عدد كبير من التغييرات تم في قيادات قطاع السياحة، وصفها المصدر بالعشرات.



وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن وزير السياحة والآثار أصدر عدد كبير من القرارات "بالعشرات"، بتلك التغييرات، والتي تأتي -كما كشفت المصادر- في إطار وضع الهيكل الإداري الجديد للوزارة، والذي سيتم العمل به بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



وأكد المصدر أن عملية التغييرات تلك، والتي أطلق عليها لفظ -الإطاحة- طالت عدد كبير للغاية من القيادات السياحية، وشملت القيادات الجديدة شخصيات من داخل وخارج الوزارة.



وتابع: "هذه الحركة سبقها حركة تغييرات كبيرة أيضًا بالقطاع الأثري من الوزارة؛ حيث قام الوزير بتغيير عدد كبير من قيادات الآثار بقيادات جديدة من قطاع السياحة، وأعلنت الوزارة في بيانات رسمية متتالية عن تلك التغييرات، ولكن التغييرات الأخيرة لم تعلن عنها الوزارة بعد، ومن المفترض أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة".