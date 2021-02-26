انفوجراف انفوجراف Advertisements 4 فئات من الأطفال مستثناه من التطعيم ضد شلل الأطفال الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:05 ص Advertisements 4 فئات من الأطفال مستثناه من التطعيم ضد شلل الأطفال أخبار تهمك عاجل.. اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ21 منذ حوالي 12 ساعة عاجل.. نقل الفنان يوسف شعبان للعناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية منذ 40 دقيقة أستاذ مناعة وفيروسات يزف بشرى سارة بشأن كورونا منذ حوالي 4 ساعات بشرى سارة في الأهلي.. تعرف على التفاصيل منذ ساعتين و 5 دقيقة خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي منذ حوالي 10 ساعات عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز منذ نصف ساعة عاجل.. الإعلان عن موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي منذ ساعة و 16 دقيقة عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك منذ حوالي 12 ساعة عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل منذ ساعتين و 33 دقيقة صراع إيطالي إسباني لضم نجم ليفربول منذ ساعتين و 36 دقيقة تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن المركب الغارقة بوادي مريوط (التفاصيل الكاملة) منذ ساعتين و 5 دقيقة لجنة الزمالك تتخذ قرارًا جديدًا بشأن عضوية رئيس النادي الأسبق منذ حوالي 4 ساعات إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا" منذ حوالي 6 ساعات مصادر: وزير السياحة والآثار يطيح بعدد كبير من القيادات قبل النقل منذ أقل من نصف ساعة Advertisements