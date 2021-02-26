"كنت هايبر أكتيف".. أسر ياسين يحكى عن طفولته

















قال الفنان آسر ياسين إنه كان طفل هايبر أكتيف وله الكثير من المواقف الكارثية.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني فى برنامج"السيرة"، أنه فى إحدى المرات اختبأ وظلت أمه تبحث عنه مدة طويلة حتى ظنت أنه ألقى بنفسه من الشباك.وتابع إنها بعد مرور الوقت لمحت قدمه وراء الستارة وتفاجأت أنه نام أثناء وقوفه وراء الستارة، لافتا إلى أنه عندما يضع نفسه مكان والدته يشعر بأن الموضوع كان مرعبا.يذكر أن الفنان آسر ياسين يشارك فى فيلم "السرب"، والذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد تنظيم داعش الإرهابى، إنتاج شركة سينرجي ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من، أحمد السقا والفنانة هند صبري، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وشريف منير ومحمود عبد المغني .