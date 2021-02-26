آسر ياسين: التدخين نقطة ضعفي.. وأخي هو أقرب صديق لي





وأشار إلى أنه عندما كبرت أصبحت أخاطر بحساب فأولادى دائما أفكر فيهم فهم يجعلوا لدينا حسابنا أخرى".



يذكر أن الفنان آسر ياسين يشارك فى فيلم "السرب"، والذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد تنظيم داعش الإرهابى، إنتاج شركة سينرجي ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من، أحمد السقا والفنانة هند صبري، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وشريف منير ومحمود عبد المغني .

قال الفنان أسر ياسين، إن التدخين هو نقطة ضعفه، مشيرة إلى أنه يعتبر النحت علاج نفسى له.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني فى برنامج "السيرة"، أن شقيقه هو أقرب صديق له، حيث قالت: "أخى هو أقرب صديق لى وتوطدت علاقتنا جدا بسفر أمى أبو ظبى مع أبي".وتابعت: "فقد سافرت لمدة عشر سنوات كنا حينها قد كبرنا بشكل نستطيع أن تعتمد على أنفسنا".