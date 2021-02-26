عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"





أثيرت أنباء منسوبة للفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، المسئولة عن الملف الصحي بالنقابة، بتدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان، إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد





وأشارت الأنباء إلى أن نهال عنبر، تتواصل حاليا مع الأطباء للوقوف على مستجدات الحالة الصحية للفنان الكبير.





كانت الفنانة نهال عنبر صرحت يوم الأربعاء الماضي بأن الفنان يوسف شعبان أصيب بفيروس كورونا، منذ 3 أيام مضت.





وأكدت فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، أن تدهور الحالة الصحية للنجم الكبير، ترجع بالأساس إلى وجود مضاعفات فى الضغط.





وأشارت إلى أن يوسف شعبان، يتواجد حاليا بمستشفى العجوزة، حيث تم وضعه على جهاز التنفس.



