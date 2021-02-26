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الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:18 ص
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
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حسم مسؤولو الأهلي أولى صفقات الفترة من الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

الأهلي يحسم صفقة كريم فؤاد

ونجح مسؤولو الأهلي في التعاقد مع كريم فؤاد لاعب المنتخب الأولمبي والفريق الكروي الأول بنادي النجوم المعار إلى إنبي، لمدة 5 مواسم ابتداءً من الموسم المقبل.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن مسؤولي القلعة الحمراء حصلوا على توقيع كريم فؤاد وأنهوا التفاوض مع إدارة النجوم على ضم ظهير أيمن المنتخب الأولمبي لمدة 5 مواسم، تبدأ من الموسم المقبل.

وفي سياق متصل، كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي البترولي، عن قيمة المبلغ المطلوب من النجوم لتفعيل عقد كريم فؤاد.

وأوضح عبد الناصر محمد أن المبلغ المطلوب لتفعيل عقد شراء كريم فؤاد 15 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذا المبلغ كبير وسياسة الفريق البترولي لا تعتمد على دفع مبالغ مالية كبيرة فى اللاعبين للتعاقد معهم.

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كريم فؤاد صفقة الموسم رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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