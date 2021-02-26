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غادة والي: 90 مليار دولار حجم الأموال المهربة سنويًا من إفريقيا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:58 ص
غادة والي
غادة والي
كساب أحمد
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قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي للمنظمة الأممية المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة، إن القارة الافريقية هي أكثر المناطق التي تأثرت بأزمة كورونا، لأن القارة السمراء تعاني من انعدام العدالة والإرهاب وانتشار الفقرة.

وتابعت "والي"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن هناك200 مليون طالب في أفريقيا توقفوا عن الدراسة بسبب أزمة كورونا، وعدد كبير منهم لن يستطيعوا العودة مرة أخرى للدراسة، كما ان هناك 240 مليون مواطن إفريقي يعيش تحت خط الفقر، ومن المتوقع زيادة الفقر في إفريقيا بمقدار 40 مليون مواطن بسبب كورونا.

ولفتت إلى أن هناك 90 مليار دولار يتم تهريبهم سنويًا من إفريقيا عن طريق الفساد والجريمة المنظمة، مضيفة أن المنظمة خلال الفترة المقبلة ستتوسع في افريقيا، وستعمل على دعم المرأة والشباب، وتعقب الاموال الفاسدة.

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غادة والي بوابة الفجر الفجر

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