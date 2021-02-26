أحمد زاهر يحتفل بفيلمه الجديد "فارس" بهذه الطريقة

يحرص الفنان أحمد زاهر على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور له، أثناء احتفاله بفيلمه الجديد.



وعلق قائلاً: "بسم الله توكلنا علي الله أول يوم تصوير في فيلم فارس تأليف حسام موسي و إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج شركه الجذور الأستاذ ايمن يوسف و بطولة النجمة حسين فهمي و القمر ايمان العاصي و ابويا عم صلاح عبداله و نجمه لبنان باميلا الكيك و اخويا احمد صفوت و ملك احمد زاهر و محمد ابو النجا و عابد عناني و دارين حداد يارب التوفيق من عندك يارب".



وأضاف: "وحابب أشكر كل صحفيين مصر و الوطن العربي و كل المواقع و القنوات علي حضوركم النهارده و اهتمامكم الشديد بتغطيه اول يوم للفيلم شكرا من كل قلبي".



يذكر أن آخر ظهور لزاهر كان من خلال مسلسل "لؤلؤ"، الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.