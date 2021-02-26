عاجل.. بايدن يؤكد التزام بلاده بالدفاع عن أمن السعودية

أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناولا خلاله العلاقات بين البلدين، والأزمة الإيرانية.





وأكد الرئيس الأمريكي التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية، وشدد على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين.



