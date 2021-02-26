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عاجل.. بايدن يؤكد التزام بلاده بالدفاع عن أمن السعودية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:33 ص
علم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية
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أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناولا خلاله العلاقات بين البلدين، والأزمة الإيرانية.

وأكد الرئيس الأمريكي التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية، وشدد على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين.

من جانبه، أكد الملك سلمان يؤكد على عمق العلاقة بين السعودية وأميركا، وحرص السعودية على حل سياسي شامل في اليمن.

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