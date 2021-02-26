ميلان يعبر إلى دور الـ 16 بالدوري الأوروبي.. وليستر سيتي يودع





تأهل نادي ميلان إلى دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي، بعد أن تعادل أمام النجم الأحمر بنتيجة 1-1، مستفيدا من تعادله ذهابا في بلجراد 2-2.





وبادر ميلان بالتسجيل مبكرا عبر فرانك كيسي في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، فيما سجل ألفاردو بن هدف التعادل للفريق الصربي في الدقيقة 24، قبل أن يلعب الضيوف بعشرة لاعبين عقب طرد ماركو جوبيليجيتش في الدقيقة 70 لحصوله على الإنذار الثاني.





وتأهل مانشستر يونايتد الإنجليزي لنفس الدور، بعد تعادله بدون أهداف مع ضيفه ريال سوسييداد الإسباني، بعدما فاز الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) 4 - صفر على الفريق الباسكي في معقله ذهابا.





واقتنص دينامو كييف الأوكراني بطاقة الصعود للدور القادم، بفضل فوزه 1 - صفر على مضيفه كلوب بروج البلجيكي، حيث تعادل الفريقان ذهابا 1 - 1 في أوكرانيا.





وودع ليستر سيتي الإنجليزي البطولة مبكرا، إثر خسارته المباغتة صفر - 2 أمام ضيفه سلافيا براغ التشيكي، بعدما فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء الذهاب بينهما بالعاصمة التشيكية براغ يوم الخميس الماضي.





جاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، عن طريق لوكاس بروفود وعبدالله سيما في الدقيقتين 49 و79 على الترتيب، ليطيح الفريق التشيكي بنظيره الإنجليزي من المسابقة القارية. وبلغ روما الإيطالي الدور ذاته، عقب فوزه على سبورتينغ براغا البرتغالي 3 - 1.





وتأهل روما لدور الستة عشر بتفوقه بنتيجة 5 - 1 في مجموع المباراتين. وتقدم روما عن طريق البوسني إدين دزيكو في الدقيقة 23، قبل أن يضيف كارليس بيريز الهدف الثاني في الدقيقة 74، فيما سجل بريان كريستانتي مدافع روما هدف براجا الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87. وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل بورخا مايورال الهدف الثالث لروما.





وفي مباراة أخرى، فاز دينامو زغرب الكرواتي على كرسنودار الروسي 1 - صفر. وكان زغرب قد فاز ذهابا بنتيجة 3 - 2، ليتأهل للدور المقبل بفوزه 4 - 2 بمجموع المباراتين. وسجل ميسلاف أورسيتش هدف المباراة الوحيد لدينامو زغرب في الدقيقة 31.





وتأهل يونغ بويز السويسري إلى دور الستة عشر بفوزه على مضيفه باير ليفركوزن 2 - صفر. وسجل جوردان سيباتشيو الهدف الأول للفريق السويسري في الدقيقة 47، قبل أن يضيف كريستيان فاسناخت الهدف الثاني في الدقيقة 86. وكان يونغ بويز قد فاز ذهابا بنتيجة 4 - 3، ليتأهل بفوزه بمجموع المباراتين 6 - 3. وحجز أولمبياكوس بطاقة العبور للدور ذاته، رغم خسارته 1 - 2 أمام أيندهوفن الهولندي.





وكان أولمبياكوس قد فاز ذهابا بنتيجة 4 - 2، ليتأهل بفوزه 5 - 4 بمجموع المباراتين. وسجل إيران زهافي هدفي أيندهوفن في الدقيقتين 23 و44، فيما سجل المصري أحمد حسن كوكا هدف أولمبياكوس الوحيد في الدقيقة 88.



