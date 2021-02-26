غادة والي: نتوقع زيادة معدل الاتجار في البشر والهجرة الغير شرعية بسبب كورونا

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي للمنظمة الأممية المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة، إن مصر تقوم بدور مهم جدًا في مكافحة المخدرات، رغم حدودها الممتدة، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تساعد الدول بشكل عام في رصد تحركات الأموال، وعصابات الجريمة المنظمة.





وتابعت "والي"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الاماكن التي تشهد عدم استقرار تزيد فيها معدل الجريمة والمخدرات، مشيرة إلى ان الجماعات الإرهابية تعمل على ترويج المخدرات لتمويل عملياتها الإرهابية.



