روما ينجز مهمته الأوروبية بنجاح

تأهل نادي روما الإيطالي إلى دور الستة عشر من الدوري الأوروبي بعد أن كرر فوزه على سبورتنج براجا البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف.





جاء هدف المباراة الأول في الدقيقة 24 عبر البوسني إدين دجيكو، وفي الشوط الثاني، عزز كارليس بيريز من تفوق الذئاب في الدقيقة 75.





وقلص بعدها بريان كريستانتي النتيجة للضيوف بهدف في الدقيقة 88، قبل أن يختتم بورخا مايورال المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة (90+1).





وكان روما قد فاز ذهابًا في البرتغال بهدفين نظيفين من توقيع دجيكو وبورخا مايورال.





ويأتي الانتصار بعد تعثر روما في الدوري الإيطالي وتعادله أمام بينفينتو سلبيا، ليتراجع ترتيبه للمركز الرابع في الجدول خلف إنتر وميلان ويوفنتوس.



