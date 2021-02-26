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إصابة نجم الاتحاد السكندري بالرباط الصليبي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:46 ص
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
إسلام عودة
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أثبتت الأشعة التى خضع لها كريم الديب لاعب الاتحاد السكندرى إصابتة بقطع فى الرباط الصليبى عقب إصابته فى مباراة الإتحاد السكندرى ودجلة مساء الخميس.
 
ومن المنتظر أن يجرى اللاعب عملية جراحية خلال الأيام القادمة .

وتلقى الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن نبأ إصابة كريم الديب بحزن شديد خاصة وأن اللاعب تألق مع الفريق فى الفترة الأخيرة.  
  
وأعرب محمد مصيلحى عن تمنياته للديب بالشفاء والعودة للدفاع عن اسم نادى الإتحاد السكندرى مرة أخرى. 

وفاز الاتحاد السكندرى أمس على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة.

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