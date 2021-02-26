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"العناني" و"منار" يتفقدان السوق السياحي بالأقصر
الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:28 ص
حسام زيدان
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تفقد خالد العناني، وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني السوق السياحي، حيث التقيا بعدد من أصحاب البازارات والعاملين بها، واستمعا الي مشاكلهم ومطالبهم والتحديات التي تواجههم، وذلك في اطار زيارتهما الحالية للأقصر.
وخلال اللقاء وجه العاملون بالبازارات الشكر لوزيري السياحة والآثار والطيران المدني على إطلاق مبادرة " شتي في مصر" والتي أتاحت للمصريين لزيارة مدينة الأقصر مما ساهم في رواج السوق نسبياً من خلال اقبال الزائرين علي شراء السلع والمنتجات المتوفرة للسائحين والوافدين إلى المدينة.
وأعربوا عن سعادتهم بمواعيد غلق البازارات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء حيث يتم غلقها يومياً الساعة الثانية عشر صباحاً، عدا يومي الخميس والجمعة الساعة الواحدة صباحًا.
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