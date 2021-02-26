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تعرف على الفئات المستثناة من التطعيم بلقاح كورونا (إنفوجراف)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:15 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل المواطنين لتلقي لقاح كورونا بداية من الأحد المقبل، لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر40 عاما، لتلقى لقاحات فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة أن هناك فئات مستثناه من تلقي اللقاح هي:

- الحوامل والمرضعات.

- لن يتلقى الأطفال دون 16 عامًا للقاح.

- الأشخاص الذين لديهم فرط في الحساسية.
تعرف على الفئات المستثناة من التطعيم بلقاح كورونا (إنفوجراف)
تعرف على الفئات المستثناة من التطعيم بلقاح كورونا (إنفوجراف)

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