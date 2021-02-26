4 فئات مستثناه من التطعيم ضد شلل الأطفال.. تعرف عليها (إنفوجراف)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين «المقيمين على أرض مصر» من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام.





وأكدت وزارة الصحة، أن هناك فئات من الأطفال مستثناة من تطعيم شلل الأطفال الفموي «سابين» أحادي التكافؤ خلال الحملات القومية للأطفال وجاءت هذه الفئات كالتالي:

- الأطفال المصابين بمرض نقص مناعة الأدوية.

- الأطفال المصابين باللوكميا والليمفويا.

- الأطفال الذين يعالجون بأدوية تثبت المناعة "أدوية السرطان والكريتزون".