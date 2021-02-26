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4 فئات مستثناه من التطعيم ضد شلل الأطفال.. تعرف عليها (إنفوجراف)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:01 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
منى صموئيل
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين «المقيمين على أرض مصر» من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام.

وأكدت وزارة الصحة، أن هناك فئات من الأطفال مستثناة من تطعيم شلل الأطفال الفموي «سابين» أحادي التكافؤ خلال الحملات القومية للأطفال وجاءت هذه الفئات كالتالي:
- الأطفال المصابين بمرض نقص مناعة الأدوية.
- الأطفال المصابين باللوكميا والليمفويا.
- الأطفال الذين يعالجون بأدوية تثبت المناعة "أدوية السرطان والكريتزون".
- الأطفال الذين يعانون من أمراض حادة وارتفاع شديد في درجة الحرارة يؤجل التطعيم حتى زوال الأعراض.
4 فئات مستثناه من التطعيم ضد شلل الأطفال.. تعرف عليها (إنفوجراف)
4 فئات مستثناه من التطعيم ضد شلل الأطفال.. تعرف عليها (إنفوجراف)

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