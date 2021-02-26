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الرجاء البيضاوي يعود لسكة الانتصارات في الدوري المغربي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:52 ص
الرجاء البيضاوي
الرجاء البيضاوي
وكالات
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حقق الرجاء البيضاوي المغربي فوزا مثيرا على نظيره اتحاد طنجة بهدفين دون رد في الجولة السابعة من الدوري المغربي.

ارتفع رصيد الرجاء (حامل اللقب)، الذي تعادل مع مضيفه الجيش الملكي 1 / 1 في المرحلة الماضية، إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف منافسه التقليدي الوداد البيضاوي (المتصدر).

في المقابل، تجمد رصيد اتحاد طنجة، الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي في المسابقة، عند عشر نقاط في المركز السابع.

وافتتح نوح السعداوي التسجيل للرجاء في الدقيقة 43، فيما تكفل المحترف الكونغولي الديمقراطي بين مالانجو بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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رياضة الرجاء البيضاوي اخبار الرياضة اتحاد طنجة

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