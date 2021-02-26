Advertisements

تفاصيل عطل مفاجئ أصاب الـ"ماسنجر" في أنحاء العالم (فيديو)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:44 ص
ماسنجر
ماسنجر
كساب أحمد
Advertisements
قال المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، إن شركة الفيس بوك تعرضت لعطل من خلال تطبيقي ماسنجر والفيس بوك في الساعة السادسة مساءًا.

وتابع "السخاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن العطل الذي حدث في معظم انحاء العالم، كان عبارة عن تعذر الوصول إلى الرسائل أو المكالمات الصوتية أو الفيديو او المحادثات بين الناس، وهذا العطل هو الخامس الذي يتعرض له الفيس بوك خلال هذا الشهر، وهذا الحدث جلل.

ولفت إلى أن العطل قد يكون نتيجة نقل أحد السيرفرات الخاصة بشركة الفيس بوك، أو بسبب إدخال خدمات جديدة، أو بسبب وجود تطويرات داخل التطبيقات الخاصة بالفيس

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ماسنجر فيسبوك عطل ماسنجر عطل فيسبوك بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

أستاذ مناعة وفيروسات يزف بشرى سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقل الفنان يوسف شعبان للعناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا اليومية

منذ ساعة و نصف

تفاصيل أول ظهور لعمرو أديب بعد تعرضه لحادث

منذ 41 دقيقة

رسالة عاجلة من رئيس الشهر العقاري للمواطنين

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن المركب الغارقة بوادي مريوط (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 3 ساعات

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

خبير أمن معلومات يوضح حقيقة "اكتب 5 تعليقات لتصليح العطل" على فيس بوك

فيسبوك تجلب تشفير المكالمات الصوتية والمرئية على ماسنجر قريبا

عطل تقني يضرب "فيس بوك" و"واتس آب" و"إنستجرام"

تطبيق ماسنجر متاح الآن على ويندوز وماك

أول تعليق من شركة فيس بوك عن تعطل خدمات رسائل"ماسنجر"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:24 ص

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا اليومية

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

12:18 ص

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

06:58 م

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

10:00 م

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

12:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»