تفاصيل عطل مفاجئ أصاب الـ"ماسنجر" في أنحاء العالم (فيديو)

قال المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، إن شركة الفيس بوك تعرضت لعطل من خلال تطبيقي ماسنجر والفيس بوك في الساعة السادسة مساءًا.





وتابع "السخاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن العطل الذي حدث في معظم انحاء العالم، كان عبارة عن تعذر الوصول إلى الرسائل أو المكالمات الصوتية أو الفيديو او المحادثات بين الناس، وهذا العطل هو الخامس الذي يتعرض له الفيس بوك خلال هذا الشهر، وهذا الحدث جلل.



