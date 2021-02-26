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تفاصيل عطل مفاجئ أصاب الـ"ماسنجر" في أنحاء العالم (فيديو)
الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:44 ص
كساب أحمد
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قال المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، إن شركة الفيس بوك تعرضت لعطل من خلال تطبيقي ماسنجر والفيس بوك في الساعة السادسة مساءًا.
وتابع "السخاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن العطل الذي حدث في معظم انحاء العالم، كان عبارة عن تعذر الوصول إلى الرسائل أو المكالمات الصوتية أو الفيديو او المحادثات بين الناس، وهذا العطل هو الخامس الذي يتعرض له الفيس بوك خلال هذا الشهر، وهذا الحدث جلل.
ولفت إلى أن العطل قد يكون نتيجة نقل أحد السيرفرات الخاصة بشركة الفيس بوك، أو بسبب إدخال خدمات جديدة، أو بسبب وجود تطويرات داخل التطبيقات الخاصة بالفيس
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