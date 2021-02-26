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أسر ياسين يكشف عن أكثر صفة يحبها فى المرأة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حل أمس الفنان أسر ياسين ضيفا فى برنامج "السيرة"، للإعلامية وفاء الكيلاني، وخلال لقائه كشف عن أسرار كثيرة تخصه.


وقال أسر ياسين خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني، أنه لم يعاكس بنت في حياته أبداً، مشيراً إلى أن أول مرة تعرض هو للمعاكسة عندما كان في المرحلة الثانوية، وأنه لم يُقدم على عمل أى شيء ممنوع خلال مرحلة المراهقة".



وأشار إلى أنه خاض الحب أربع مرات، واكتشف أن أكثر ما يحبه في المرأة هو الذكاء، كما يقدر البنت التى تحمل مسئوليتها بمفردها وقوية وذكية، وأن كل هذه الصفات موجودة فى كنزى زوجته.


يذكر أن الفنان آسر ياسين يشارك فى فيلم "السرب"، والذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد تنظيم داعش الإرهابى، إنتاج شركة سينرجي ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من، أحمد السقا والفنانة هند صبري، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وشريف منير ومحمود عبد المغني .

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