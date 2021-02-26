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رئيس الشهر العقاري: التسجيل في الفترة الحالية فرصة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:37 ص
الشهر العقاري
الشهر العقاري
أمنية فوزي
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كشف الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، تفاصيل قانون الشهر العقاري وإجراءات تسجيل ونقل الملكية، موضحًا أن رسوم التسجيل ثاتة ومحددة منذ 2006، ولا توجد أي زيادة في التكاليف.

وأوضح "ياقوت"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنه إذا كان ثمن الشقة 100 جنيه فقيمة الضريبة لا تزيد عن 2500 جنيه، مؤكدًا أن حالة القلق ناتجة عن اعتياد الشعب المصري التعامل مع العقود والحلقات العرفية.

وأشار إلى أن المواطن يسدد فقط رسم الشهر العقاري وضريبة التصرفات العقارية، ولا يتحمل تكاليف الرسم الهندسي ونقابة المحامين، مؤكدًا أن التسجيل في الفترة الحالية فرصة والحكومة متجهة نحو التيسير على المواطنين.

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