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رسالة عاجلة من رئيس الشهر العقاري للمواطنين
الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:32 ص
أمنية فوزي
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وجه الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، رسالة للمواطنين، قائلًا: "رسالتي للمواطنين هي أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل والتصرفات غير المسجلة لا يعتد بها".
وأوضح "ياقوت"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن التسجيل يضيف للعقار قيمة استثمارية ويسهل تداولها بالسوق، لافتًا إلى أن جميع العقارات ستحصل على رقم قومي، ولكن الأولوية للمسجل.
وشدد على أن تعديلات الشهر العقاري جاءت لحماية الملكية الخاصة غير المسجلة، مؤكدًا أن تسجيل العقار يرفع قيمته السوقية وضمان لحصول الوحدة على رقم قومي.
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