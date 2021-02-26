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تفاصيل أول ظهور لعمرو أديب بعد تعرضه لحادث
الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:16 ص
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يعود الإعلامي عمرو أديب لتقديم برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" عبر شاشة "MBC مصر، بداية من اليوم "الجمعة" على الهواء في تمام العاشرة مساء، بعد أن غاب الإعلامي عمرو أديب عن حلقات الإسبوع الماضي بسبب تعرضه لحادث سير تطلب خضوعة لبعض الراحة المنزلية.
وأكدت إدارة قناة "MBC مصر"، أن الإعلامي عمرو أديب سيستأنف تقديم حلقات البرنامج المُباشرة يوميًا من الجمعة للإثنين كالمعتاد في تمام العاشرة مساءً.
يُعرض برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" على " MBCمصر" يوميًا من الجمعة إلى الإثنين، الساعة 10:00 مساءً.
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