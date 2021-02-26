Advertisements

الاتصالات: "كنا بنقفل منصة مصر الرقمية 10 مساءً عشان ما نسهرش المهندسين"(فيديو)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:56 ص
خالد العطار
خالد العطار
كساب أحمد
Advertisements
قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، إن عدد مستخدمي منصة مصر الرقمية وصل لـ1.3 مليون مواطن، بدون أي إعلانات، رغم أن المنصة افتتحت في أغسطس الماضي.

وتابع "العطار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن هناك الكثير من المواطنين أرسلوا بعض الملاحظات حول المنصة وتم تطبيق هذه الملاحظات، معقبًا: "أي شكوى ىبتيجي بتدرس وتضاف للبوابة"

ولفت نائب وزير الاتصالات إلى أن أهم شكوى قدمت كانت بسبب وقف خدمات المنصة بعد الساعة العاشرة مساء، فتم الاستجابة وفتح المنصة 24 ساعة،معقبًا:"المنصة كانت تعمل حتى الساعة الـ10 مساءً على أساس عدم تسهيير المهندسين ليلا، ولكن بسبب الشكوى المنصة أصبحت تعمل طوال اليوم"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر الرقمية بوابة الفجر الفجر الاتصالات

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يعرض نجمه للبيع في نهاية الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الزمالك مطلوب في الدوري التركي

منذ أقل من ساعتين

رسالة عاجلة من رئيس الشهر العقاري للمواطنين

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تشن غارات جوية على سوريا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول ظهور لمحمد منير بعد أزمته الصحية (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن المركب الغارقة بوادي مريوط (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 11 ساعة

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

"الاتصالات": المواطن سيشعر بالتحول إلى المجتمع الرقمي في 2019

"الإتصالات": بورسعيد أول محافظة سيُطبق بها الخدمة الرقمية

"إريكسون" تتعاون مع مايكروسوفت لتطوير الجيل التالي من السيارات المتصلة

"الاتصالات": إقبال رهيب من الجمهور على مبادرة "بنية رقمية"

نائب وزير الاتصالات: إضافة 100 خدمة كل ثلاثة أشهر للبوابة الرقمية

نائب وزير الاتصالات يكشف تفاصيل بوابة مصر الرقمية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:58 م

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

05:30 ص

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

12:18 ص

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

10:00 م

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

03:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»