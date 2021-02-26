الاتصالات: "كنا بنقفل منصة مصر الرقمية 10 مساءً عشان ما نسهرش المهندسين"(فيديو)

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، إن عدد مستخدمي منصة مصر الرقمية وصل لـ1.3 مليون مواطن، بدون أي إعلانات، رغم أن المنصة افتتحت في أغسطس الماضي.





وتابع "العطار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن هناك الكثير من المواطنين أرسلوا بعض الملاحظات حول المنصة وتم تطبيق هذه الملاحظات، معقبًا: "أي شكوى ىبتيجي بتدرس وتضاف للبوابة"



