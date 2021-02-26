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"علقة موت".. آسر ياسين يروي تفاصيل أبرز موقف محرج تعرض له

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حل أمس الفنان أسر ياسين ضيفا فى برنامج "السيرة"، للإعلامية وفاء الكيلاني، وخلال لقائه كشف عن أسرار كثيرة تخصه.

وقال آسر ياسين، خلال لقائه الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج "السيرة" على قناة DMC: إنه يتذكر موقفًا حدث له في المراهقة عندما كان ذاهبًا لمقابلة صديقتي وحذرته والدته من الذهاب.

وأضاف: "لكنى لم أهتم لكلامها وذهبت وتفاجأت بخمس شباب تشاجروا معى أمام صديقتى وأخذت علقة ظنًا فيا أنني شخص آخر وذهبت لأمى بعدها قلت لها سأسمع كلامك فى أى شيء من الآن".

يذكر أن الفنان آسر ياسين يشارك فى فيلم "السرب"، والذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد تنظيم داعش الإرهابى، إنتاج شركة سينرجي ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من، أحمد السقا والفنانة هند صبري، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وشريف منير ومحمود عبد المغني .

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