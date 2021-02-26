ماكينزي: مصر من أهم البلدان في منطقة عمل القيادة المركزية الأمريكية

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، أن مصر من أهم البلدان في منطقة عمل القيادة المركزية.





وعلق "ماكينزي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على "إم بي سي مصر"، على زيارته لمصر، قائلًا: "هذه الزيارة تمنحني فرصة لتجديد علاقتي مع وزير الدفاع، كما حظيت بفرصة قضاء بعض الوقت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي".



