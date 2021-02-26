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قائد القيادة المركزية الأمريكية: مصر عضو مهم في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب (فيديو)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:13 ص
كينيث ماكينزي
كينيث ماكينزي
أمنية فوزي
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تحدث قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، عن زيارته لمصر، قائلًا: "مصر مهمة جدًا بالنسبة لنا، فهي تحتل موقعًا حساسًا؛ في أقصى شرق منطقة عمل القيادة المركزية، وهي تسيطر على قناة السويس، وكانت كريمة معنا بأن سمحت لسفننا بالمرور في القناة"، معلقًا: "لم تواجهنا أي مشكلة قط في مرور سفننا من قناة السويس".

وأضاف "ماكينزي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على "إم بي سي مصر"،: "وما لا يعرفه الكثيرون هو أن المجال الجوي المصري مهم جدًا بالنسبة إلينا، والقوات الجوية المصرية ساعدتنا".

وأكد أن مصر عضو مهم في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، ومصر عنصر أساسي في هذا التحالف، ويعتمدوت على مساهمتها.

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