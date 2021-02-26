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اتحاد الكرة يكشف عن موعد الإعلان عن اسم مديره الفني الجديد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:34 ص
محمود سعد
محمود سعد
محمد جمال
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تحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، عن رحيل محمود سعد المدير الفني للاتحاد.

وأكد أنه سيتم الإعلان عن اسم المدير الفني للاتحاد الجديد، في وقت قريب بعد أن يتم اختيار إسم جديد.

وتابع مجاهد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة "Ten"، "سنعمل على اختيار إسمًا كبيرًا يليق بمكانة وتاريخ الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي يستعد للإحتفال بمئويته في ديسمبر المقبل".

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم مباراة للمنتخب الوطني مع إحدى المنتخبات العالمية الكبيرة، وأنه سيتم عقد مؤتمرًا صحفيًا من أجل مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالمئوية.

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محمود سعد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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