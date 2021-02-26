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قائد القيادة المركزية الأمريكية: مصر تعاملت بحزم وذكاء مع الإرهاب (فيديو)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:13 ص
كينيث ماكينزي
كينيث ماكينزي
أمنية فوزي
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قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، إن المستقبل لن يخلو من جماعة داعش أو ما يخلفها من منظمات شبيهة، متابعًا: "ولن يكون المستقبل خاليًا أيضًا من سفك الدماء للأسف".

وأكد "ماكينزي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على "إم بي سي مصر"، أنه يجب تمكين قوات الأمن المحلية من القيام بعملها ضد المنظمات الإرهابية، كما يجب ألا تتمكن داعش من تكوين نسيج مترابط تتمكن به من نقل أيديولوجيتها والتحول إلى منظمة إرهابية عالمية.

وأشار إلى أن وجود داعش في سيناء هو مثال لقدرة داعش على الظهور، ولكن مصر استجابت لهذا التحدي، مؤكدًا أن مصر تعاملت مع الإرهاب في سيناء بحزم وذكاء شديدين.

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