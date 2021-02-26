باريس يكشف مفاجآت عن تجديد عقود نيمار ومبابي

كشف البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي عن كواليس تجديد عدة عقود من نجوم الفريق على رأسهم البرازيلي نيمار جونيور والفرنسي كيليان مبابي بالإضافة إلى فرص الفريق الباريسي في التتويج بلقب الدوري الفرنسي وحظوظه في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على برشلونة الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب في دور الستة عشر من البطولة.





وأشارت إذاعة فرانس بلو الفرنسية إلى أن عقدي نيمار ومبابي ينتهيان في صيف 2022 بينما تنتهي عقود كلا من بيرنات ودي ماريا ودراكسلر عقب نهاية الموسم الحالي.





وقال ليوناردو في تصريحات نقلتها الإذاعة الفرنسية:"فوجئت بما يتردد من أحكام وتقييم الموقف بالنسبة لمبابي فهو لاعب تزداد مهمته ومسئولياته في صفوف الفريق مع الوقت ولديه بالفعل مسئوليات ونتحدث معه منذ فترة طويلة وموقفنا واضح ونعرف ما نريده وسنصل إلى الحظة التي نحسم فيها قرارنا، لقد بدأنا المفاوضات بشكل جيد وسنقرر قريبا".





وأضاف:"نتحدث أيضا مع نيمار، نحن نسير على الطريق الصحيح على الرغم من أن العقود لم يتم توقيعها بعد ووصلنا لمراحل جيدة معه وهدفنا حسم الأمور في أسرع وقت ممكن. ونفس الأمر بالنسبة لخوان بيرنات وآنخيل دي ماريا، نرغب في تجديد عقود النجوم الأربعة".





وتابع:"أما دراكسلر، فقد تحدثنا معه بشكل أقل لأنه لم يشارك كثيرا في المباريات خلال الفترة الأخيرة ولكنه لا يزال لاعبا مهما في صفوف الفريق".





وعن مواجهة برشلونة في مباراة العودة في دوري أبطال أوروبا، قال ليوناردو: "أثق في الله والعمل، ما حدث لباريس سان جيرمان في المواسم الماضية، تعرضت له أندية أخرى، دوري أبطال أوروبا بطولة مجنونة وهناك ثلاثة أسابيع بين المباراتين، سنحاول الاستفادة من خبراتنا، فالمهمة صعبة جدا، يجب أن نتوخى الحذر، يجب أن نخوض المباراة بدون التفكير في الماضي وتقديم نفس آدائنا في مباراة الذهاب".





وعن تراجع الفريق إلى المركز الثالث في جدول الدوري الفرنسي، علق ليوناردو قائلاً : "لست قلقا، باريس سان جيرمان يبقى من المرشحين للتتويج باللقب واشتعال المنافسة في الموسم الحالي يعكس أهمية ما حققناه في المواسم الماضية، فإذا لم يكن الفريق في حالة جيدة، فمن الصعب أن يفوز بلقب الدوري مثل أي بطولة أخرى في أوروبا، وتصبح الأجواء أكثر إثارة".





وأردف قائلاً:"لا نختبئ خلف وباء كورونا، لكن منذ 11 مارس وتأهلنا على حساب بروسيا دورتموند، نخوض ماراثون طويل بشكل مذهل، لقد توقف النشاط لمدة 4 أشهر بدون مباراة رسمية واحدة، إنه أمر فريد من نوعه ولم يحدث سوى في فرنسا وتأثرت جميع الفرق سلبا بسبب سوء فترة الإعداد ومع ذلك قدمنا مستويات مميزة ضد برشلونة ومانشستر يونايتد وكنا حاضرين بقوة".





واستطرد قائلاًً:"طموحنا كما هو، إذا تأهلنا لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا فسنصل إلى شهر أبريل ونجد أنفسنا في مرحلة حاسمة في جميع البطولات ووسط زحام من المباريات المهمة للغاية".





واختتم ليوناردو تصريحاته قائلاً:"ليل وموناكو وليون يقدمون مستويات قوية، ليل يقدم آداء قويا منذ سنوات وموناكو استفاق بعد بداية صعبة وليون استفاد من عدم مشاركاته في البطولات الأوروبية في الموسم الحالي، المنافسة معهم مثيرة للغاية".



