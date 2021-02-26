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نجم الزمالك يضع شرطا وحيدا من أجل التجديد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:59 ص
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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يسعى مسئولو نادي الزمالك لحسم تجديد عقد عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق خلال الفترة المقبلة، للإبقاء عليه داخل صفوف القلعة البيضاء، في ظل اهتمام بعض الأندية بالحصول على خدمات اللاعب.

وذكرت تقارير صحفية أن النادي الزمالك دخل في مفاوضات مع عبد الله جمعة بشأن تجديد عقده مع النادي في الفترة القادمة، ورحب اللاعب بتمديد عقده والاستمرار داخل القلعة البيضاء.

واشترط عبد الله جمعة الحصول على 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد، من أجل تجديد عقده مع الزمالك، وكانت إدارة النادي عرضت على اللاعب 6 ملايين جنيه لتمديد عقده.

ويعد "جمعة" من العناصر الرئيسية ضمن صفوف الزمالك والذي يعول عليه الجهاز الفني للفريق لقيادة الجبهة اليسرى بجانب زميله محمد عبد الشافي.

ولا تزال المفاوضات مستمرة بين إدارة الزمالك وعبد الله جمعة لمحاولة تخفيض المقابل المالي الذي يطلبه اللاعب لتجديد عقده، خاصة وأنه لا يتناسب مع الامكانيات المالية للنادي حاليا.

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