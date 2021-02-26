حي عين شمس يحرر محضرًا بقيمة ٣٣ ألف جنيه بسبب تلف أرصفة

بدأت أجهزة حي عين شمس، برئاسة اللواء ماهر هاشم، رئيس الحي، بشن حملات لتحرير محاضر ضد واضعي الحواجز الحديدية في الأرض أمام محلاتهم، وذلك منعا لإتلاف الاسفلت، حفاظا على المال العام.





وقال مصدر مسؤول بالحي في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إنه تم تحرير محضر تالف رصف "أسفلت" لأحد المخالفين، بقيمة تصل إلى ٣٣ ألفا و465 جنيها، حيث قام المخالف بدفع الغرامة عبر الشباك الواحد بالمركز التكنولوجى للحي.



