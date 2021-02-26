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حي عين شمس يحرر محضرًا بقيمة ٣٣ ألف جنيه بسبب تلف أرصفة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:59 ص
جانب من أعمال الحي
جانب من أعمال الحي
إسماعيل منطاوي
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بدأت أجهزة حي عين شمس، برئاسة اللواء ماهر هاشم، رئيس الحي، بشن حملات لتحرير محاضر ضد واضعي الحواجز الحديدية في الأرض أمام محلاتهم، وذلك منعا لإتلاف الاسفلت، حفاظا على المال العام.

وقال مصدر مسؤول بالحي في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إنه تم تحرير محضر تالف رصف "أسفلت" لأحد المخالفين، بقيمة تصل إلى ٣٣ ألفا و465 جنيها، حيث قام المخالف بدفع الغرامة عبر الشباك الواحد بالمركز التكنولوجى للحي.

وأوضح المصدر، أن قيمة الغرامة 200 جنيه لكل متر تم اتلافه من الرصيف، وتتخطى 1000 جنيه لإتلاف الأسفلت، بالإضافة إلى غرامة الإشغال المتكرر.
حي عين شمس يحرر محضرًا بقيمة ٣٣ ألف جنيه بسبب تلف أرصفة
حي عين شمس يحرر محضرًا بقيمة ٣٣ ألف جنيه بسبب تلف أرصفة
حي عين شمس يحرر محضرًا بقيمة ٣٣ ألف جنيه بسبب تلف أرصفة
حي عين شمس يحرر محضرًا بقيمة ٣٣ ألف جنيه بسبب تلف أرصفة

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